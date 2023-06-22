金聖圭相隔五年再來港開騷 寵粉度爆燈願做fans們男友

無線娛樂新聞台報導：韓國男團INFINITE嘅隊長金聖圭喺香港舉行個唱，吸引咗大批fans吸朝聖。已經有5年冇嚟香港嘅金聖圭，以廣東話同在場fans打招呼：「大家好我偽金聖圭，好開心見到你。」令全場尖叫聲不絕。