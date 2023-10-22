吳宗憲奪獎後宣布不再參加金鐘 陳漢典出道18年終獲綜藝主持獎
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無線娛樂新聞台報導：第58屆金鐘獎喺10月20號與10月21號舉行，本次分為節目類與戲劇類兩日，10月20號係節目類頒獎典禮，今屆獎項競爭激烈，炎亞綸有份主持嘅《來吧！營業中》勇奪益智及實境節目獎，雖然炎亞綸捲入感情風波而停工暫時退出幕前，炎亞綸喺社交網發文感謝係自事件「潛水」一輪後，佢首次喺社交網發聲。
擁有3項綜藝節目主持人獎提名嘅吳宗憲，最終跟陳漢典、Lulu（黃路梓茵）憑節目《綜藝大熱門》奪得獎項，吳宗憲為《綜藝玩很大》失落獎項而感到可惜，揚言今年係最後一次參加金鐘獎，宣佈個人不再參與金鐘獎，想將機會留畀後輩，自己仍會拍攝節目。
陳漢典出道18年入圍5次與金鐘獎擦身而過，終憑《綜藝大熱門》奪綜藝節目主持人獎，得獎當下，陳漢典當場眼眶泛紅，喺頒獎現場哽咽分享感言，指得獎係出道嘅成年禮，提醒自己不忘初衷、保持熱情，佢泣謝出道時嘅伯樂偉忠哥同詹哥，謝謝舊拍檔蔡康永同小S徐熙娣讓更多人認識佢，兩位前輩亦有出post道賀。
此外，一直被憲哥笑靠奪得獎項成為「一家之主」嘅謝坤達，首度入圍失落獎項，幸好有老婆柯佳嬿貼心問候。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台