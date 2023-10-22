吳宗憲奪獎後宣布不再參加金鐘 陳漢典出道18年終獲綜藝主持獎

無線娛樂新聞台報導：第58屆金鐘獎喺10月20號與10月21號舉行，本次分為節目類與戲劇類兩日，10月20號係節目類頒獎典禮，今屆獎項競爭激烈，炎亞綸有份主持嘅《來吧！營業中》勇奪益智及實境節目獎，雖然炎亞綸捲入感情風波而停工暫時退出幕前，炎亞綸喺社交網發文感謝係自事件「潛水」一輪後，佢首次喺社交網發聲。