第58屆金鐘獎｜薛仕凌蔡淑臻分奪帝后殊榮 許瑋甯迷你劇豐修狂掃各獎…
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無線娛樂新聞台報導：第58屆金鐘獎｜薛仕凌蔡淑臻分奪帝后殊榮 許瑋甯迷你劇豐修狂掃各獎
台灣第58屆金鍾獎所有獎項都已經揭曉，今屆視帝同視后分別由 薛仕凌 同 蔡淑臻 奪得，佢哋分別擊敗賽前呼聲甚高嘅 吳慷仁 姚淳耀 安心亞 同 桂綸鎂 獲獎。但係薛仕凌因為以出演3集單元劇就獲提名，自入圍後就一直有唔少議論，仲指佢入圍資格成疑。
呢晚佢得獎之後相關討論最起，不過成為新科視帝嘅佢就一於少理，仲認為自己非常幸運可以參與優秀作品演出，亦會繼續努力演出唔同角色呀。而大熱倒灶嘅 吳慷仁 就非常睇得開，認為未來仲有無數次機會可以再次參與競逐，仲話入圍已經係一大肯定咁話。
而以些微之差險勝；首次獲得視后大獎嘅 蔡淑臻，劇集仲同時得到最佳戲劇節目等獎項，直到慶功時佢都依然唔相信自己獲得事業上嘅一大鼓勵，仲話整晚經歷都非常不可思議，亦都話整部劇集歷經5年，團隊嘅努力最終都被肯定非常高興呀。
最佳男、女配角則分別由 楊大正 同 米可白 奪得，收視強勁嘅《模仿犯》就得到最具人氣戲劇節目獎，而 許瑋甯 主演嘅《她和她的她》就成為迷你劇集大贏家，連奪多個獎項，得到迷你劇女主角獎嘅佢，仲話猶如第一次得獎一樣開心，仲話整個團隊合作而得到咁好之成績呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台