女兒存款失誤引發疑雲 《東張西望》揭銀行存款爭議 網民熱議母女間信任危機
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香港知名節目《東張西望》最近報導了一宗銀行存款爭議，一位名叫陳女士的市民聲稱自己在銀行存款時遭遇了問題，涉及金額高達27,000港幣。陳女士表示，她曾指示女兒將一筆3萬元的存款存入她的信用卡戶口，但最終發現賬戶金額並不對勁。
節目詳細追蹤存款過程
陳小姐在節目中詳細解釋了當天的存款過程，她確認在櫃員機前數過「有數過係60張500蚊」。根據櫃員機的指示，她將錢款放入後，螢幕顯示「500元 x 60」，並且在確認無誤後按下確定鍵。陳小姐回憶，「當時收據上也顯示了總數是3萬元」，她隨後將收據拍照並透過WhatsApp發給母親。
銀行與陳女士溝通遭遇困難
陳女士在晚上發現賬戶只有3千元，她隨即前往銀行進行查詢。「11點29分入咗3千蚊，所以我覺得好奇怪。」銀行職員要求她提供收據正本，但陳女士發現女兒已經將收據丟棄。「因為我冇keep單習慣，所以喺沙田站已經掉咗。」陳小姐解釋。此外，銀行拒絕提供閉路電視錄像，使得陳女士感到無助，「警員同我講，因為唔涉及刑事，唔可以睇CCTV，我真係覺得好冇保障囉。」
節目主持親自測試存款機效果
《東張西望》的主持人李旻芳為了驗證情況，親自將60張500元紙幣透過同一部櫃員機存入戶口。儘管多次嘗試，仍有幾張紙幣被彈出，最終只成功存入29,000元。李旻芳指出，「陳小姐WhatsApp媽咪呢張，3萬蚊個0字明顯凸咗出嚟，如果同上面英文字母對齊，金額咪變返3千蚊？」這一發現引起了更多的疑問。
網民對事件反應激烈
節目播出後，不少觀眾及網民對此事件表達了激烈的看法，有人質疑女兒的行為，但陳女士堅信女兒的清白。「我諗佢而家見到事態咁嚴重，唔會同我講大話，係咪？」陳女士在節目中表示。
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圖片來源：TVB