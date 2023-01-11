鋼琴家牛牛計劃巡迴演出 帶更多原創作品畀觀眾
廣告
鋼琴家張勝量（牛牛）呢日現身商場出席新專輯發佈會，即場演奏經典名曲，現場觀眾大飽耳福，牛牛嘅新年願望係希望新專輯有好成績，為咗呢張新專輯，牛牛投放咗唔少心血，想通過音樂去表達人生嘅情感與不同嘅旅程。
由喜怒哀樂、愛恨情仇、悲歡離合、生老病死，牛牛喺每一個字揀咗一首曲去配搭那個字，把內心嘅感受，以及目前為止對人生嘅感悟都會喺新專輯呈現出嚟，而封面嘅字都係佢手寫，感覺特別有意義，練咗有一段時間，最後篩選出一個佢覺得寫得比較好睇嘅字。
此外，防疫政策逐步放寬，香港日前跟內地正式通關，牛牛亦計劃巡迴演出，把更多原創作品帶畀更多觀眾。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言