林敏驄獲邀創作主題曲 錢嘉樂分享受李小龍影響學功夫
廣告
無線娛樂新聞台報導：錢嘉樂、林敏驄、米雪及田啟文等，呢日出席紀念李小龍逝世50周年活動啟動禮，懷念呢位已故傳奇人物，林敏驄獲邀創作主題曲，身旁嘅錢嘉樂大讚林敏驄為人有義氣。
林敏驄指自己作品一向有番咁上下，成敗係關鍵於唱嗰個唱成點，大會亦會推出特刊，銷售收益將捐畀香港特技演員公會，援助長期患病嘅會員，令會長錢嘉樂非常感恩，錢嘉樂指當年李小龍影響力好大，好多人受李小龍影響而學功夫。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因
陳伶俐改嫁新加坡富豪後，居山頂億半豪宅？
陳伶俐婚後搬入夫家位於山頂富豪級地段的布力徑獨立屋，屋內面積達三千呎、全海景花園超過千呎，以市值計算，物業價值超過億半。點擊即睇：豪宅室內圖
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台