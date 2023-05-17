錢小豪台北陪老友記慶母親節 爆父有失智問題把握相聚時間

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：錢小豪 捉鬼趕殭屍嘅形象深入民心，呢日佢現身台北一個慈善活動，同當地一班老友記慶祝母親節，而 郭鬼鬼 呢日仲以一套性感噴血道士裝現身，搞到佢都唔知望邊到好呀。

過往每年都喺台灣出席唔同公益活動嘅錢小豪，因為疫情而幾年未有機會出現，仲有每年都會探望嘅舊友亦因為呢個原因而未能再見面，所以呢日小豪都叫大家要珍惜同身邊親友相聚嘅機會呀。

呢日佢又講到，爸爸因為年紀大開始有失智情況，當年因為拍戲經常唔喺屋企，見到親人年紀漸長，就唯有把握時間好好同家人相處呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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