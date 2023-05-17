錢小豪台北陪老友記慶母親節 爆父有失智問題把握相聚時間
廣告
無線娛樂新聞台報導：錢小豪 捉鬼趕殭屍嘅形象深入民心，呢日佢現身台北一個慈善活動，同當地一班老友記慶祝母親節，而 郭鬼鬼 呢日仲以一套性感噴血道士裝現身，搞到佢都唔知望邊到好呀。
過往每年都喺台灣出席唔同公益活動嘅錢小豪，因為疫情而幾年未有機會出現，仲有每年都會探望嘅舊友亦因為呢個原因而未能再見面，所以呢日小豪都叫大家要珍惜同身邊親友相聚嘅機會呀。
呢日佢又講到，爸爸因為年紀大開始有失智情況，當年因為拍戲經常唔喺屋企，見到親人年紀漸長，就唯有把握時間好好同家人相處呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台