錢小豪自爆多年未有閨房行樂 與太太分房因為呢個原因
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無線娛樂新聞台報導：錢小豪 呢日現身台灣出席一個防災活動，仲即場學防火同急救知識，仲話太太同囝囝都有學習呢啲既可助人亦可以自救嘅方式，佢仲自言年屆60唔止有高血壓又有膽固醇問題，好在自細跳跳紮，不過就要持續食藥控制喇。
呢日同場嘅 蔡允潔 自爆自從誕女後就年幾同老公冇性生活，點知小豪就自爆同太太已經多年分房瞓，指係因為同太太作息時間有非常大分別，為免應酬後打擾對方所致，仲話自己太多工作，搞到無暇再諗閏房之事，又笑言自己好似「公公」一樣呀。
雖然兩位公子都已經長大成人，不過佢就直言唔心急佢哋娶妻生子，寧願等佢哋年紀大再成熟啲先算，唔係盞搞到自己咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台