錢小豪自爆多年未有閨房行樂 與太太分房因為呢個原因

無線娛樂新聞台報導：錢小豪 呢日現身台灣出席一個防災活動，仲即場學防火同急救知識，仲話太太同囝囝都有學習呢啲既可助人亦可以自救嘅方式，佢仲自言年屆60唔止有高血壓又有膽固醇問題，好在自細跳跳紮，不過就要持續食藥控制喇。