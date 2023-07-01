前港姐錢慧儀現身法院展開離婚訴訟 馬清揚稱被家暴並否認有婚外情

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：前港姐錢慧儀（Winnie）舊年單方面宣佈跟大生銀行家族後人馬清揚離婚，指27年婚姻正式告別，暗示經濟出現問題，馬清揚被傳暗交外籍女模，呢日兩人再次為離婚訴訟出庭應訊。

錢慧儀與馬清揚分別現身，錢慧儀被問近況，錢慧儀表示：「我希望可以快啲搞掂呢樣嘢，到今時今日差唔多6年，未有咩進展。」講到有冇勾起唔開心嘅事，錢慧儀續道：「唔開心，咁樣搞實唔開心，希望馬生可以快啲幫我畀咗啲律師錢，可以等我繼續……（生活有冇問題？）都有啲問題。」

而馬清揚逐點反駁錢慧儀指控，爆每月支付近50萬生活費：「一個月有成四、五十萬生活費，我諗佢好過我。」馬清揚否認有婚外情，更指遭錢慧儀家暴。

網民點睇？

這位馬生似乎可信性頗高

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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