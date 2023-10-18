錢慧儀稱生活費信用卡簽帳出問題 馬清揚勸「唔好咁大使」想盡快和解…
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無線娛樂新聞台報導：1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與馬清揚舊年宣布結束27年婚姻，並開展一連串離婚訴訟，指馬生未為Winnie繳付800萬元律師費事宜，他們再度現身灣仔家事法庭。Winnie抵達法庭前澄清自己無聘請最貴律師，反指馬生有計劃跟她離婚後便找最貴的律師，同時Winnie否認有服食禁藥。
Winnie稱自從馬生說跟她離婚，對她不離不棄之後便無離開過香港，Winnie又指並非對方所說到外地休息，直認財政狀況不好，希望馬生盡快給予律師費，想事件快些結束，Winnie又稱現時有收到馬生支付的現金及信用卡額生活費，不過信用卡在三個月入裡：「有時就有兩個月用唔到。」至於馬生指曾被佢家暴，Winnie澄清一直是馬生創作出來，由開始到現在都是講故事。
馬清揚在庭上被指資產多，足夠繳付律師費，當他離開法庭時，稱多資產未必是現金，馬清揚更指律師費金額好大，因為Winnie聘請兩名大狀，所以自己需要時間籌備盡快找數。他又反駁Winnie指自己聘請的律師貴過對方，馬生笑指自己有證有據，「一定是Winnie律師費貴」。當他得知Winnie表示信用卡有時未能簽帳，他笑笑口稱：「佢用唔到呀！咁叫佢唔好咁大使。」對於官司未有解決跡象，馬生自言一直尋求和解，可惜對方無任何回覆，令官司一直拖延。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台