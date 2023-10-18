錢慧儀稱生活費信用卡簽帳出問題 馬清揚勸「唔好咁大使」想盡快和解...

無線娛樂新聞台報導：1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與馬清揚舊年宣布結束27年婚姻，並開展一連串離婚訴訟，指馬生未為Winnie繳付800萬元律師費事宜，他們再度現身灣仔家事法庭。Winnie抵達法庭前澄清自己無聘請最貴律師，反指馬生有計劃跟她離婚後便找最貴的律師，同時Winnie否認有服食禁藥。