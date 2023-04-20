鍾嘉欣狀態大勇回港拍廣告 一拖三出行應付自如
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無線娛樂新聞台報導：鍾嘉欣婚後定居加拿大，去年誕下第三胎，鍾嘉欣近年以家庭為重，減少幕前工作，遇到合適嘅工作，佢會抽時間返港，順便探望圈中好友，呢次鍾嘉欣返嚟拍廣告，見佢狀態大勇。
鍾嘉欣透露跟爸媽及三個仔女返港，一拖三出行亦完全冇問題，不過佢並冇計劃再生B，今次短暫留港，佢亦請咗老師教仔女學中文，日前鍾嘉欣有帶仔女出席楊茜堯女兒小珍珠生日會，與好友敘舊，今年係鍾嘉欣入行20年，佢笑言考慮明年21周年開演唱會。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台