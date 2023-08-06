鍾嘉欣快閃現身返港日半 湊仔繼續作新歌盼早日公開

無線娛樂新聞台報導：近年留喺加拿大照顧3位小朋友嘅 鍾嘉欣 呢日快閃返香港出席活動，雖然清晨先抵港落機，不過下晝嘉欣已經精神奕奕現身同大家見面，Super Mom嘅體力認真犀利呀。呢日喺唔少Fans捧場之下，嘉欣仲份加活動嘅小朋友齊齊玩遊戲呀。