鍾嘉欣快閃現身返港日半 湊仔繼續作新歌盼早日公開
廣告
無線娛樂新聞台報導：近年留喺加拿大照顧3位小朋友嘅 鍾嘉欣 呢日快閃返香港出席活動，雖然清晨先抵港落機，不過下晝嘉欣已經精神奕奕現身同大家見面，Super Mom嘅體力認真犀利呀。呢日喺唔少Fans捧場之下，嘉欣仲份加活動嘅小朋友齊齊玩遊戲呀。
呢次返港匆匆只得一日半時間嘅佢，雖然風塵僕僕，不過就話一樣可以當係短Trip充電，仲話小朋友不知幾聰明，知媽咪呢次返香港時間短，所以完全冇打算要跟住，仲齊齊去嫲嫲屋企大玩特玩呀。
話咁快嘉欣嘅囡囡已經7歲大，呢日仲有啲擔心佢越大越快，但係就大讚Kelly又乖又聽話喇。雖然嘉欣近來都係以全職媽咪為樂，不過就一直有保持作曲，仲話希望新作好快可以同大家見面呀。
嘉欣同老公結婚多年，不過之後就發現寓所住址被公開，仲成為部份人遊覽溫哥華嘅景點，令佢有少少困擾，仲話希望大家尊重返佢平靜生活嘅私隱呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台