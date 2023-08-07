鍾培生辦拳賽稱合法宣洩負面情緒 霍哥周永恒即場開波打到碌地
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無線娛樂新聞台報導：鍾培生 繼早前喺拳賽打敗 林作同Toyz之後，近日再辦新一輪比賽，不過呢次重點似乎就集中喺日前宣佈離開是非YouTube頻道微辣嘅霍哥霍俊邦同 周永恒 嘅對決之上喇，呢日記者會上佢哋更加率先郁手嗌都嗌唔停，仲打到碌晒地呀。
搞手鍾培生呢日就話認為香港人壓力大到爆又燥底，自己打拳之後就發現可以抒發到一身怒氣，所以就想更加推廣拳擊云云喇。佢被問到邀請霍哥同周永恒對打時，就認為一定火花十足，而霍哥就話要減30磅出戰，仲勸對手真係要用心理操練喎。
而新聞多多嘅周永恒就要增磅，仲自嘲不時都有唔合法咁發洩自己情緒，所以非常感謝有呢次機會喎﹐而兩人之間聽落已經唔少火花，仲話腦腫瘤已經切除，唔擔心會影響表現，仲話一個回合就可以擊倒對手喎。
微辣前經理人阿晶早前離世，事件發生後外界對微辣群起批評，呢日已退出嘅霍哥就指難以回應舊公司因應事件嘅發展，自己亦拭目以待咁話。
網民點睇？
終生認真同袁小姐打一場
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台