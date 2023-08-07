鍾培生辦拳賽稱合法宣洩負面情緒 霍哥周永恒即場開波打到碌地

無線娛樂新聞台報導：鍾培生 繼早前喺拳賽打敗 林作同Toyz之後，近日再辦新一輪比賽，不過呢次重點似乎就集中喺日前宣佈離開是非YouTube頻道微辣嘅霍哥霍俊邦同 周永恒 嘅對決之上喇，呢日記者會上佢哋更加率先郁手嗌都嗌唔停，仲打到碌晒地呀。