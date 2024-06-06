萬能鍾志光：從體育評述員到演員的多面生涯

演藝生涯的轉變

鍾志光，一位年屆62歲的全能藝人，不僅是體育評述員，也是節目主持和演員。他在香港教育大學的成就獲得認可，將於6月28日被授予榮譽院士銜。鍾志光對此表示：「教育大學亦算是我的母校，相信只是出於愛護校友，而非有甚麽成就，事實上我真的沒有！」他的足球熱情始於童年，高中時期已是校足球隊的一員。當時因學位有限未能進入大學，他選擇了葛亮洪教育學院的體育文憑課程。畢業後，他曾任職中學教師，教授中文和體育科目，並於1980年代進入廣播界，成為商臺體育監製的一員。

1989年，鍾志光加入TVB，開始他的體育節目評述員生涯，並於1996年首次涉足演戲，參演《醉打金枝》。此後，他在超過200部劇集中亮相，包括2008年的《古靈精探》，在劇中飾演重案組警司「黃樹基」。雖然出場時間不多，但他的演技獲得觀眾好評，甚至有望獲得當年的最佳男配角獎。此外，他在2009年的《桌球天王》中擔任桌球比賽旁述員，其激昂的評述風格讓觀眾錯以為正在看足球比賽。2018年，他在《三個女人一個因》中飾演利物浦死忠球迷「利盛強」，再次展現其多面性。

學術追求與個人成就

鍾志光的知識渴望不僅限於體育，他於2002年開始在公開大學修讀人文學科，並已獲得香港大學中國語言及文字碩士和中大哲學文學碩士學位。他在體育節目中常有金句，如：「你手拉我手，點解手牽手？」、「有施丹響度，就以為佢係仙丹呀？」。2008年北京奧運期間，他以一句：「此時此刻，無語問蒼天」為劉翔的退賽作結，這句話至今仍被廣泛引用。