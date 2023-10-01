歌迷出資應援Yumi嗌肉赤 Rock爆煲要休息Aeren將錄新歌
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無線娛樂新聞台報導：鍾柔美 何晉樂 同 文凱婷 喺中秋呢晚同大班Fans一齊賞月慶祝，唔止同大家齊齊整燈籠玩途遊戲，亦都喺璀璨月色之下為一眾歌迷獻唱。近日推出新歌嘅Yumi，獲歌迷集資安排巴士廣告應援，不過就令佢對Fans大灑金錢非常肉赤，所以就話會更加努力去報答大家喇。
雖然好想同有自己樣貌嘅巴士打卡，不過又要返學又學做嘢，所以就要好好安排時間先可以一睹應授巴士嘅真貌喇。而阿Rock近日啱啱病癒，呢日仍然有少少聲沙嘅佢，就話因為有新MV可能壓力過大而病倒喇。
而正準備新歌嘅Aeren，就話新歌節奏輕快而較有女人味，仲話非常渴望可以學習 容祖兒 散發嘅自信韻味咁話。
網民點睇？
支持Aeren ❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台