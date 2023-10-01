歌迷出資應援Yumi嗌肉赤 Rock爆煲要休息Aeren將錄新歌

無線娛樂新聞台報導：鍾柔美 何晉樂 同 文凱婷 喺中秋呢晚同大班Fans一齊賞月慶祝，唔止同大家齊齊整燈籠玩途遊戲，亦都喺璀璨月色之下為一眾歌迷獻唱。近日推出新歌嘅Yumi，獲歌迷集資安排巴士廣告應援，不過就令佢對Fans大灑金錢非常肉赤，所以就話會更加努力去報答大家喇。