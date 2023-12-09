鍾柔美生日撞正《聲夢》開騷感難忘 坤哥陪日籍老婆返大阪探親兼休息…
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無線娛樂新聞台報導：鍾柔美生日撞正《聲夢》開騷感難忘 坤哥陪日籍老婆返大阪探親兼休息
鍾柔美（Yumi）、吳業坤、王怡然及姜依宁等呢日現身一個慈善晚宴，被封為學霸嘅Yumi升讀中六爭取時間應付考試，嚟緊一班《聲夢》學員將齊集開騷，Yumi聽到呢個消息都好開心，大家好努力去準備自己，Yumi最難忘係演唱會正日係自己生日（12月21號）。
坤哥喺剛出爐嘅MV大晒鋼條身形，笑指嗰期要食啲暗黑料理便當，佢當時好想實踐同挑戰自己，坤哥同日籍老婆濱口愛子結婚後有一段時間冇返日本，佢已計劃返大阪休息兼探親，坤哥返港後就要馬不停蹄工作，拍攝《法證先鋒6》同明年1月尾舉行香港騷。
網民點睇？
顏值爆燈~Yumi
加油❤~
坤哥&坤嫂
加…………油✌
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台