17歲「聲夢小花」鍾柔美考完DSE變身金髮女神 驚艷全場成熟女人味盡顯

全新造型亮相 謝師宴成焦點

今年DSE應屆生，17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在2月開始專心準備考試，期間鮮少參加公開活動或更新社交媒體。考試結束後，她換上了金髮並展示了全新的造型，讓粉絲們大感驚喜。最近，Yumi更是祕密前往韓國進行舞蹈訓練，其打扮和氣質堪比女子團體成員，展現出滿滿的青春活力。

昨日，Yumi在Instagram上分享了多張出席謝師宴的照片。照片中的她身穿一件黑色露肩低胸短裙，展露出修長的美腿，背部的大蝴蝶結設計更是吸引眼球。她搭配了一雙黑色高跟鞋，既展現了成熟的女人味，也保留了少女的清新感。「每一次結束都有一個新開始，我很榮幸能和你們一起享受我最後的中學時光。人生可能會有起落，但如果你堅信某件事，請保持信念並繼續奮鬥。」Yumi在帖文中用英語寫下了這番感慨。

網民熱烈反應 稱讚Yumi成長

Yumi的粉絲和網民對她的新造型和成熟表現反應熱烈，紛紛留言讚賞。「嘩嘩嘩，大個囡啦」、「Yumi一定係全場焦點」、「高貴冷艷女神」、「唔該，搵人幫call，Yumi甘索，心臟負荷唔到」、「你同學仔會唔會太幸福，有個靚到港姐級數嘅Yumi 同學，第一時間沖去同你拍照留念，靚到過份」，這些留言充分展示了她在粉絲心中的地位和影響力。