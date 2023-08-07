米粉為Yumi新歌應援 尖沙嘴巨幕狂播新歌
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無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌《y2k還襯我麼？》嘅鍾柔美，以輕快旋律唱出時下年輕人嘅心態，而Yumi嘅一班歌迷更加自發租用一個尖沙嘴鬧市嘅巨型屏幕，不停播放Yumi新歌嘅MV，呢日Yumi仲親自到場同一班米粉見面，佢仲話非常大家嘅支持，自己一定會繼續努力咁話。
Yumi對自己MV喺鬧市播出似乎有口啲唔習慣，雖然已經到訪幾次，不過依然有少少奇怪嘅感覺。同Chantel同日推出新歌嘅佢，喺網上就被雙雙比較，不過Yumi就認為大家作出比較毫無必要，因為歌曲甚至性格上佢同Chantel都非常唔同咁話。
After Class成員因為學業同各自發展關係，已經一段時間冇合體，而Yumi呢日就透露其實佢哋一直都做足準備，隨時都會再重組同大家見面呀。
網民點睇？
❤❤
Yumi加油
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台