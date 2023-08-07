米粉為Yumi新歌應援 尖沙嘴巨幕狂播新歌

無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌《y2k還襯我麼？》嘅鍾柔美，以輕快旋律唱出時下年輕人嘅心態，而Yumi嘅一班歌迷更加自發租用一個尖沙嘴鬧市嘅巨型屏幕，不停播放Yumi新歌嘅MV，呢日Yumi仲親自到場同一班米粉見面，佢仲話非常大家嘅支持，自己一定會繼續努力咁話。