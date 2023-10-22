鍾柔美型格打扮宣傳澳門賽車 Windy出新歌大讚易入耳齊齊進步
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無線娛樂新聞台報導：Yumi 鍾柔美 係應屆DSE考生，學業加上歌手工作令佢非常忙碌，早前提到要為學業苦拼嘅佢，呢日y就為一個澳門格蘭扳治大賽車70周年宣傳活動表演，仲以一身富有動感氣質嘅打扮為大家表演，令現場充滿氣氛。
Yumi呢日又提到希望盡快到18歲去考車牌，仲話最鍾意坐車頭感受速度感，而講到澳門賽車，佢就話最鍾意當地嘅唔同特色小食，希望考完試可以再到訪當地呀。而好姊妹 Windy 詹天文 嘅新歌大騷舞技，Yumi就話非常鍾意，仲話大家都要一齊努力進步咁話呀。
網民點睇？
Gi fan support both Yumi and Windy 😊
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台