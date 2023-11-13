鍾舒漫挑戰青春Y2K造型拍MV 保留千禧年「嗰祲除」認懶疏於練舞…
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無線娛樂新聞台報導：鍾舒漫挑戰青春Y2K造型拍MV 保留千禧年「嗰祲除」認懶疏於練舞
鍾舒漫（Sherman）成為獨立歌手後更自組工作室，簽咗妹妹鍾舒祺（Sukie）做旗下第一位藝人，Sherman升呢做咗老闆，佢亦繼續自己嘅歌手夢，最近Sherman為新歌拍攝MV，挑戰青春造型，表達新一代嘅感覺。
Sherman呢身Y2K打扮係造型師幫佢諗，佢都好鍾意呢個造型，希望有2000年「嗰祲除」，呈現出好似喺第二啲空間嘅感覺，Sherman認為要擺多啲心機去整MV，今次佢喺MV裡面由頭跳到落尾，Sherman今次盡力扭動身體，自認懶惰疏於練舞，靠柔軟度應付舞姿。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台