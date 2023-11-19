鍾采羲投資百萬做生意 林寶玉放棄做經理人進軍網紅
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無線娛樂新聞台報導：鍾采羲（Iris）喺疫情下自我增值，考獲健身及瑜伽教練牌，近日就將興趣化變成事業，與友人合資過百萬開設健身中心，開張當日獲好友林寶玉、許嘉浩等到場支持，Iris更以一身低胸打扮大騷性感身材。
Iris身體力行上陣，自己做導師教班，林寶玉見到對方身形咁fit，立刻舉手話要報堂，而做運動期間，更可以令兩人增進友誼，因為佢哋會互相鼓勵給予動力。Iris仲話喺中心會見到好多朋友，就好似聚會一樣，不過就唔係去飲酒去蒲，反而係做運動更加健康，所以對生活態度都有所改變。
林寶玉辭任經理人職位後，主力做幕前工作及經營網上頻道，喺網上溝通時以普通話作主打，希望開拓華人巿場。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台