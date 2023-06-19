鍾雨璇盼參加《中年好聲音2》未合條件 上季50強鄧顥懷評AI難取代歌…
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無線娛樂新聞台報導：鍾雨璇盼參加《中年好聲音2》未合條件 上季50強鄧顥懷評AI難取代歌手演出
鍾雨璇 呢日同曾參加《中年好聲音》嘅 鄧顥懷 一齊為青年藝術節表演，仲首度同管弦樂團合唱演出，佢就話雖然有小朋友一齊合作演出，不過因為自己啱啱病好，所以就擔心唱歌方面多啲，至於殺到50強階段嘅Roy就話同樂團合作嘅初體驗非常興奮又緊張喇。
O3又話本來想參與《中年好聲音2》，但係因為有其他公司合約在身而未合條件，希望往後有機會參與其他比賽喎。近日有人利用AI技術將已故或唔同風格歌手嘅歌曲合成，身為歌手嘅佢哋就認為真人獻聲現場演繹嘅感覺難以取代呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台