長澤正美火紅現身記者會 騷香肩散發高貴成熟美
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無線娛樂新聞台報導：日本女神級人馬 長澤正美 呢日以一身火紅打扮現身代言嘅美容品牌發佈會，現場仲播出佢再次演出嘅新廣告，展澤呢日大騷白滑香肩女人味滿瀉，佢仲話自己一向都對護膚方面非常注重，每次都會將奢侈使用大量護膚品，當係對自己未來嘅投資咁話。
身為藝人嘅佢又話每日都要不停化妝，有時甚至一日上落唔同妝容幾次，所以對護膚就會更加注意喇。除咗外在吠之外，佢又認為內在美都一樣重要，所以不時都會審視自己，回想不足之處再以最好狀態參與下一次工作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台