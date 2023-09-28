陳嘉慧承認與圈外男友婚訊 蔡思貝Lincoln事前毫不知情
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無線娛樂新聞台報導：恭喜呀！恭喜呀！娛樂圈又有喜訊啦！日前陳嘉慧被爆同圈外男友Calvin拉埋天窗，一對新人更會於10月1號喺深圳擺酒！
由於事出突然，有網民猜測Erica係雙喜臨門奉子成婚，不過當事人就未有回應，直至9月27號晚，Erica喺社交平台承認婚訊，並且多謝大家關心，仲澄清自己唔係閃婚，其實係籌備咗一段時間，由於另一半係圈外人先想低調處理，佢仲承諾會post相同大家分享喜悅！而唔少圈中人都喺帖文下紛紛留言送上祝賀。
Erica有份參演嘅熱播劇《你好！我的大夫》拍檔蔡思貝同前緋聞男友許俊豪，都有喺拍攝新劇《飛常日誌》時，隔空送上祝賀。佢哋都話事前完全唔知Erica結婚一事，只係喺《你好！我的大夫》群組入面見到何廣沛留言寫恭賀先知，思貝都話希望Erica甜蜜幸福，另一半要好鍚佢。而Lincoln就祝Erica連生貴子，白頭到老。
佢哋亦都話喺之前嘅宣傳活動入面，冇同Erica傾過相關話題，亦相信對方為婚事有排忙，暫時都唔打搞對方約食飯慶祝，不過思貝就話喺劇集播緊嘅時候有件喜事，希望會令收視再度攀升。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台