從書本中汲取智慧與財富：香港名人分享如何透過閱讀改變人生

閱讀與財富的關聯

「書中自有黃金屋」這句話大家耳熟能詳，但真正能夠透過閱讀而改變命運的人又有多少呢？在電視節目《開卷》的第101集中，主持人Patrick Sir與幾位嘉賓深入探討了閱讀對人生的影響。節目中，Patrick Sir 推薦了千田琢哉的暢銷書《去書店買個好人生》，該書深入探討了閱讀的重要性。「他們永遠處於忙碌狀態，永遠都無法長時間擁有財富。」千田琢哉在書中提到，很多人雖然渴望閱讀，卻總是以時間為藉口，結果永遠無法真正富有。

Patrick Sir 在節目中提到，常有觀眾詢問哪些書籍能夠幫助財富增值。「因為很多人叫你介紹完。第一，未必會看。第二，想看會去看別人寫的摘要，看完又不實行，也不執行。」他認為，真正能夠從書籍中獲得財富的人，是那些不僅閱讀，而且將所學應用於實際生活中的人。「我是出來工作後，做生意，為了認識某個事物，我買書來看，書中說甚麼，我直接跟著執行！」Patrick Sir分享了自己的經驗，強調實踐是成功的關鍵。

書籍與生活智慧

除了財富增值，節目中也探討了閱讀如何豐富人生。「有智慧的人，在任何事也能找到精采之處。」Patrick Sir 引用書中的一句話，說明閱讀能夠讓人在日常生活中發現不同的樂趣和智慧。他回憶與著名作家蔡瀾先生的一次訪談，當時因大霧未能欣賞到維港的全景，但蔡瀾先生卻能從中找到樂趣，「看不到風景不要緊，這麼大霧可以聽到船響，很有趣。」這種能在不同情境下找到樂趣的能力，正是閱讀帶來的智慧之一。

名人分享愛書之旅

節目的最後，四位主持人分享了各自愛上閱讀的書籍。韻婷談到她14歲時愛上的《暮光之城》，而Oscar則是被《偷書賊》這本小說吸引。Honey分享了她對衛斯理系列中《尋夢》的喜愛，而Patrick Sir則提到《The 7 Habits of Highly Effective People》，這本書不僅讓他愛上閱讀，更徹底改變了他的人生。「當時看覺得看有點深，感覺教了我很多東西，完全放不低書本。真的有種興奮，感到熱的感覺。書中教用7個原則去思考和下決定，每件事都會從正面角度去想，跟人合作得好好。我認為自己順暢是歸功於這本書，不單令我愛上閱讀，絕對是改變了我的人生！」