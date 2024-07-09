關嘉敏夏日大解放！泳衣靚相曝光網民瘋狂 綜藝節目扮王菲譚輝智掀熱話

夏日泳衣驚喜 與粉絲互動預告

29歲的關嘉敏（Carman）憑藉其多才多藝的才華，在娛樂圈中嶄露頭角。自從與無綫簽約後，她的事業逐漸攀升，參與了多部熱門劇集如《逆天奇案》、《愛·回家之開心速遞》及《你好，我的大夫》。最近，她更在綜藝節目《福祿壽訓練學院》中大放異彩，成功模仿王菲和譚輝智，成為話題中心。「痰輝智」的形象讓她深入人心，成為粉絲討論的焦點。

日前，Carman在社交平台上分享了一系列泳衣照，展現了她的完美身材和無懈可擊的風采。她寫道：「天氣幾好，心情都幾好，今晚10:30我會開live，一齊入嚟傾嚇偈聽嚇歌啦！」這系列照片中，她身穿藍色泳衣，梳著俏皮的辮子，展示了她的豐滿上圍和修長美腿，引來網民熱烈反響。粉絲們紛紛留言讚美，稱讚她的身材「哇~身材好到過分」、「一個字索」。

網民搞笑互動 譚輝智意外成焦點

此外，不少網民在留言中提到了與她合作的譚輝智，甚至開玩笑要求看譚輝智穿上比堅尼的模樣。「輝智好吸晴」、「我想睇譚輝智著bikini」、「揾次上身輝智，下身王菲！！」這些搞笑的留言顯示了粉絲對這位藝人的喜愛和期待，也反映了她在觀眾心中的獨特地位。