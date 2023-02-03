關嘉敏樂做《愛·回家》野蠻女友 與焦浩軒螢幕CP拍廣告

無線娛樂新聞台報導：關嘉敏同焦浩軒喺《愛·回家之開心速遞》演情侶成功入屋，呢日以CP檔拍廣告搵真銀，關嘉敏喺劇中飾演充滿暴力嘅野蠻女友，經常出手搣男友，關嘉敏受訪即為自己平反，澄清現實中自己係溫柔女友，絕對唔會郁手郁腳！