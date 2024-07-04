關嘉敏女扮男裝完美模仿譚輝智 網民笑爆：「智敏組合終於合體」！

首度同框 譚輝智本人也驚訝

節目《東張西望》特別安排了一次「痰輝智」與譚輝智本人的首次見面。兩人在節目中首次相遇，譚輝智開玩笑說：「其實我先係關嘉敏。」Carman則回應：「其實我就係譚輝智」。Carman透露，為了扮演譚輝智，她花瞭3至4小時化妝，但能獲得本尊的認可，她感到非常榮幸。

家庭成員也被模仿逼真度逗樂

譚輝智分享了一個趣事，他的子女看到節目後，竟然誤以為Carman是自己的爸爸，還問他：「Daddy係唔係輸咗啦？」、「Daddy去咗邊啊？」這段插曲讓現場笑聲不斷。為了回應網民的期待，兩人還一起表演了《屈到病》，引來大量網民在Carman的社交平台上留言，紛紛表示：「你兩兄妹終於相遇啦」、「智敏組合，終於合體」、「笑死，你除咗扮個樣，連肢體語言都扮得好似」。譚輝智甚至承諾：「呢段片爆嘅話呢，佢（關嘉敏）會再變身譚輝智，100萬啦（點撃率）！」