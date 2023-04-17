關心妍為慈善騷綵排 囡囡隨時再上台合作表演

無線娛樂新聞台報導：即將再踏紅館舉行慈善演唱會嘅 關心妍 早前已經開始投入綵排，而 鄧萃雯 衛蘭 衛詩 同 林欣彤 亦都先後現身，呢日佢就帶埋上次個唱有份表演仲技驚四座嘅囡囡心心一齊排練，唔知今次又會唔會再次母女檔上陣呢？