關心妍為慈善騷綵排 囡囡隨時再上台合作表演
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無線娛樂新聞台報導：即將再踏紅館舉行慈善演唱會嘅 關心妍 早前已經開始投入綵排，而 鄧萃雯 衛蘭 衛詩 同 林欣彤 亦都先後現身，呢日佢就帶埋上次個唱有份表演仲技驚四座嘅囡囡心心一齊排練，唔知今次又會唔會再次母女檔上陣呢？
阿Jade就話已經有安排，不過暫時就要賣個關子先，而嘉賓陣容一樣非常強大，但係佢就一樣保持神秘唔肯公開住，仲話連歌單選擇都有一定困難呀。加上賣飛同籌款等問題都要一腳踢，所以就令佢近日都有失眠問題喇。
網民點睇？
加油Jade&心心❤️❤️❤️Good show🎉🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台