慈善演唱會星光熠熠 關心妍感激好友出力

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：關心妍 主辦嘅慈善音樂會日前舉行，除咗Jade本人演出之外，佢仲邀請咗好多朋友粉墨登場，好似 鄧萃雯 孫耀威 衛蘭 王祖藍 王君馨 林欣彤 鍾舒漫 鍾舒祺 同 黃劍文 等，Jade事後就話兼任創意總監嘅雯女為演唱會分擔大晾量工作，幫咗自己超級大忙喇。

再次同寶貝女心心母女檔上陣嘅Jade，仲話囡囡同各位朋友都出心又出力，自己非常感恩呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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