慈善演唱會星光熠熠 關心妍感激好友出力
廣告
無線娛樂新聞台報導：關心妍 主辦嘅慈善音樂會日前舉行，除咗Jade本人演出之外，佢仲邀請咗好多朋友粉墨登場，好似 鄧萃雯 孫耀威 衛蘭 王祖藍 王君馨 林欣彤 鍾舒漫 鍾舒祺 同 黃劍文 等，Jade事後就話兼任創意總監嘅雯女為演唱會分擔大晾量工作，幫咗自己超級大忙喇。
再次同寶貝女心心母女檔上陣嘅Jade，仲話囡囡同各位朋友都出心又出力，自己非常感恩呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台