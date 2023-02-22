關心妍再獲紅館檔期 辦慈善騷惠基層市民

無線娛樂新聞台報導：舊年6月喺紅館舉行咗兩場演唱會嘅 關心妍 近日宣佈再獲得爭崩頭嘅紅館4月檔期，不過阿Jade就決定放棄開Part 2計畫，而決定以自己名下慈善基金名義舉行慈善騷，自己唔收歌酬表演之餘介帶頭捐善款呀。