關心妍再獲紅館檔期 辦慈善騷惠基層市民
阿Jade話希望籌款之餘會捐出門票予基層家庭，等佢哋可以入場欣賞表演，又話同時會招待病患同學生。Jade又話今次表演會全新編排，除咗自己嘅作品之外，到時亦會表演唔少正能量同福音歌曲，到時都會為大家表演呀。
上次帶埋囡囡上台表演嘅Jade又話，近日乖女成為自己嘅「歌唱老師」，所以一定會再上台同大家見面呀。
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