關心妍再獲紅館檔期 辦慈善騷惠基層市民

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：舊年6月喺紅館舉行咗兩場演唱會嘅 關心妍 近日宣佈再獲得爭崩頭嘅紅館4月檔期，不過阿Jade就決定放棄開Part 2計畫，而決定以自己名下慈善基金名義舉行慈善騷，自己唔收歌酬表演之餘介帶頭捐善款呀。

阿Jade話希望籌款之餘會捐出門票予基層家庭，等佢哋可以入場欣賞表演，又話同時會招待病患同學生。Jade又話今次表演會全新編排，除咗自己嘅作品之外，到時亦會表演唔少正能量同福音歌曲，到時都會為大家表演呀。

上次帶埋囡囡上台表演嘅Jade又話，近日乖女成為自己嘅「歌唱老師」，所以一定會再上台同大家見面呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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