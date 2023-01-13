關智斌入行20周年計劃開騷 望張致恆最緊要家和萬事興

無線娛樂新聞台報導：關智斌、泳兒、ANSONBEAN（陳毅燊）、倪晨曦及王丹妮等，呢日現身宣傳活動分享衣著心得，關智斌上月跟fans舉行聚會，驚見關智斌陳年半裸舊照，勾起大家青春回憶，關智斌笑言當年瘦削身型竟然有勇氣影半裸照。