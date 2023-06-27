「廢青」關曜儁升呢做Daddy 百日宴曬寶貝女笑到唔見眼

無線娛樂新聞台報導：喺《下流上車族》搏上公屋嘅「廢青阿力」 關曜㑺 現實不知幾勤力上進，既係健身教練又參與幕前演出嘅佢去年底大個仔迎娶女友，而寶貝女 關凱妃 亦都緊接出世，呢日仲舉行百日宴同大家見面呀。