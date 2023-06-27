「廢青」關曜儁升呢做Daddy 百日宴曬寶貝女笑到唔見眼

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：喺《下流上車族》搏上公屋嘅「廢青阿力」 關曜㑺 現實不知幾勤力上進，既係健身教練又參與幕前演出嘅佢去年底大個仔迎娶女友，而寶貝女 關凱妃 亦都緊接出世，呢日仲舉行百日宴同大家見面呀。

Leo呢日同太太宴請大班朋友，仲一講BB就唔識停口，睇嚟呢對新手父母非常稱職咁喎。呢日到場祝賀嘅 張振朗 就大讚Leo做爸爸之後連面容身形都敦厚晒，仲即時幫手向廣告客戶推薦Leo呀。振朗仲話早前同 朱敏瀚 去嬰兒用品店買公仔做禮物送俾BB，不過兩個平時型開嘅男士去買BB嘢就令佢哋有啲尷尬喇。

而日前宣佈即將嫁作人婦，仲大晒好身材婚照嘅「阿七」 吳嘉儀 呢日亦都有到賀參考，仲被大家起哄叫佢快啲生，佢本人就話希望生返個龍B，仲話會開Party同大家分享喜悅呀。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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