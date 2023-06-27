「廢青」關曜儁升呢做Daddy 百日宴曬寶貝女笑到唔見眼
Leo呢日同太太宴請大班朋友，仲一講BB就唔識停口，睇嚟呢對新手父母非常稱職咁喎。呢日到場祝賀嘅 張振朗 就大讚Leo做爸爸之後連面容身形都敦厚晒，仲即時幫手向廣告客戶推薦Leo呀。振朗仲話早前同 朱敏瀚 去嬰兒用品店買公仔做禮物送俾BB，不過兩個平時型開嘅男士去買BB嘢就令佢哋有啲尷尬喇。
而日前宣佈即將嫁作人婦，仲大晒好身材婚照嘅「阿七」 吳嘉儀 呢日亦都有到賀參考，仲被大家起哄叫佢快啲生，佢本人就話希望生返個龍B，仲話會開Party同大家分享喜悅呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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