關曜儁下月大婚之喜過大禮 兄弟張振朗 朱敏瀚做苦力送祝福
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無線娛樂新聞台報導：大隻仔關曜儁去年初向圈外女友韻璇求婚成功後，未婚妻今年三月為Leo誕下現時半歲囡囡關凱妃，人緣極佳既Leo早前為B女舉行百日宴當日獲眾多圈中好友到賀。Leo同未婚妻早已計劃會喺今年十月舉辦婚禮，距離結婚仲有一個月左右，日前Leo於好兄弟張振朗、朱敏瀚同親友見證下率先進行過大禮儀式，見枱上擺滿龍鳯鈪及金豬等各款金器，金光閃閃，更亮眼既係見到一對準新人流露幸福滿瀉之情。Leo話：「我同韻璇一直對安排事情都好有信心，以為求婚之後仲有一年幾時間搞婚禮，大把時間，殊不知，凱妃出世之後，大部份時間都放咗喺佢身上，令到籌備婚禮時間越來越緊張。」
望見呢個咁幸福畫面，一班好兄弟都立下汗馬功勞，因為Leo居住村屋要行一條長樓梯先可以到達，於是幾位兄弟們就化身咕喱，迅速將所有物品枱到府上，短短路程當然難唔到幾位猛男啦，不過振朗就好鬼馬話：「要加錢呀，加錢呀！」而其他人就邊行邊為一對準新人送上祝福，大嗌「三年抱兩」同「連生貴子」。
今次過大禮可以咁順利完成，Leo要多謝好朋友阿七吳嘉儀相助，介紹咗強勁Wedding planner團隊畀佢，令佢今次喺人生大事上解決咗好多疑難。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台