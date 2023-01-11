關曜儁10.27擺酒 未婚妻陀B女雙喜臨門
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關曜儁憑《下流上車族》演廢青「關偉力」而成功彈起，佢可謂事業、家庭兩得意，最近開健身室創業，演藝工作接踵而來，三月將拍新劇，原來佢仲有一個「新身份」，嚟緊升呢做爸爸，關曜儁稱未婚妻目前陀緊B女，預產期今年3月。
大日子臨近，關曜儁坦言一向臨急抱佛腳，早前有好多朋友提佢早啲訂BB床，有機會冇床褥，點知佢同未婚妻真係問咗幾間都冇，搵咗一輪先撲到貨，關曜儁又指暫時諗緊B女嘅英文名，想用「L」字母開首，而中文名則搵師傅改名，關曜儁日前跟未婚妻舉行產前派對，揭曉BB性別，睇得出佢初為人父嘅喜悅。
關曜儁去年求婚成功，稍後補擺喜酒，屆時邀請內地同海外親戚到賀，關曜儁指機緣巧合之下，上年畀咗一份「禮物」，所以佢哋希望嚟緊10月27號擺酒邀請親朋好友。
網民點睇？
仲以為佢係gay😂😂😂😂
常見問題
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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