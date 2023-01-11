關曜儁10.27擺酒 未婚妻陀B女雙喜臨門

關曜儁憑《下流上車族》演廢青「關偉力」而成功彈起，佢可謂事業、家庭兩得意，最近開健身室創業，演藝工作接踵而來，三月將拍新劇，原來佢仲有一個「新身份」，嚟緊升呢做爸爸，關曜儁稱未婚妻目前陀緊B女，預產期今年3月。