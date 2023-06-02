阮兆祥提供戶外工作防暑妙法 「福祿壽」16周年準備開巡迴演唱會
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無線娛樂新聞台報導：阮兆祥呢日以一身清潔工人制服現身活動，見呢幾日特別熱，佢化身防暑大使，提供咗一啲戶外工作防暑妙法，同時出動「法寶」散熱，阮兆祥籲劇組要適當小休，喺炎暑下拍外景要多注重補水。
阮兆祥、王祖藍同李思捷組成「福祿壽」，今年踏入「福祿壽」16周年，將舉行巡迴演唱會，阮兆祥透露巡迴地點頭3站係東莞、馬來西亞及廣州，至於幾時喺港澳開騷，佢就大賣關子，阮兆祥指內容係精挑細選，佢哋亦準備加入新角色。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台