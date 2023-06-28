EYT成員齊賀阮兆輝入行70年 鄧兆尊叮囑細佬勿靠關係入《中年好聲音...

EYT成員齊賀阮兆輝入行70年 鄧兆尊叮囑細佬勿靠關係入《中年好聲音…

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無線娛樂新聞台報導：EYT成員齊賀阮兆輝入行70年 鄧兆尊叮囑細佬勿靠關係入《中年好聲音2》

為慶祝粵劇老倌阮兆輝入行70周年，TVB製作特備節目《阮兆輝演藝70樂今宵》，呢晚輝哥嘅一眾好友胡楓、羅蘭、米雪、廖安麗、鄧兆尊、呂珊、丁羽同久未露面嘅葉尚華都有現身到賀兼上台演出。

喺老婆陪同下錄影節目嘅輝哥，表示自己唔經唔覺就做咗70年，佢多謝一眾嚟到嘅老友，話哥以藉呢次節目順便敍敍舊。問到輝哥咁多年嚟最難忘嘅事，輝哥就話非常感恩，因為一直以嚟好多師長同有力人士扶持自己呀。

見證住輝哥成長嘅羅蘭姐同修哥，呢晚仲會上台分享同輝哥工作嘅趣事，修哥仲話呢晚最開心嘅係，可以同好耐冇見嘅EYT嘅成員敍下呀。

鄧兆榮日前參加咗《中年好聲音2》嘅海選，身為哥哥嘅兆尊就話知道細佬參選，仲透露細佬參賽原因係同囝囝有關，兆尊指自己好支持兆榮去參選，但就叮囑對方唔可以靠關係，一定要憑實力去入圍！

呢晚仲有吳大強、龍婷同顏志恒擔任表演嘉賓，大強自爆係輝哥嘅fans，最鍾意聽對方唱南音，所以呢晚可以嚟現場覺得好榮幸。

戴耀明、蘇韻姿、黃鳳英同曾秀清呢個《好聲好戲》嘅組合，呢晚就嚟到會為一段剪接過嘅粵語長片配，用嚟祝賀輝哥，蘇韻姿話單喺排練時自己已經好緊張呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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