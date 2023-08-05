阮政峰首聲演《寵愛Pet Pet》冬甩挑戰大 難忘跟汪聲仁學追女仔攻略…
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無線娛樂新聞台報導：阮政峰首聲演《寵愛Pet Pet》冬甩挑戰大 難忘跟汪聲仁學追女仔攻略
阮政峰聲演TVB新劇《寵愛Pet Pet》狗狗主角「冬甩」，與寵物讀心師汪聲仁（周嘉洛飾）有唔少對手戲，阮政峰首次嘗試聲演，坦言聲演與演戲不同，覺得用把聲去表達情緒有啲困難。
阮政峰今次以一把招積又善良嘅「小朋友」聲音去演「冬甩」，感覺有啲似「蠟筆小生」，盡量喺一個奇怪表情上，畀啲情感落去，阮政峰希望大家多留意「冬甩」與汪聲仁嘅相處，慢慢變得Buddy，汪聲仁仲教「冬甩」去追狗女，阮政峰好開心今次接咗呢個聲演角色，跟自己偶像張家輝距離拉近咗，因為張家輝曾喺電影《完美情人》跟金毛尋回犬交換軀體。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台