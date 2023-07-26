阮經天單身後首度露面 與張鈞甯夢幻合作新戲將上映
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無線娛樂新聞台報導：舊年宣佈同女友分手之後首度露面嘅 阮經天 ，呢日同 MC Hotdog 頑童MJ116嘅小春 仲有 Karencici 一齊現身服飾活動，仲提到同昔日好拍檔 張鈞甯 合作拍嘅新戲即將推出，扮演一名外勞中介，更加要學講泰文呀。
自稱係嘉賓MC Hotdog Fans嘅小天，呢日被問到認為現場邊個最有型時就同大家鬥互笠高帽，幾位男士一直你推我讓，非常搞笑，之後仲演變成互相免費寫歌演出MV呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台