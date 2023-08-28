張鈞甯自爆為新片 與相交16年阮經天鬧交
廣告
無線娛樂新聞台報導：阮經天同張鈞甯呢日一齊出席電影記招，呢次唔只係張鈞甯首次做監製，仲係呢兩位好朋友相隔16年再次合作，小天大讚鈞甯拍攝非常認真。
雖然相識多年，但為咗今次嘅電影兩位好友竟然第一次鬧交，張鈞甯話相隔16年後再次同小天合作，發現佢嘅演出依然非常真誠，即使身體受傷，但拍動作戲時仍然百分百投入。
最近一部圍繞山路飛車嘅動畫嗎網上大獲好評，同樣熱愛飛車嘅小天就被公認為真人版男主角嘅最佳人選，但小天就話覺得自己同呢位主角完全唔似，因為佢話自己唔係為咗女孩子去揸車呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台