阮經天提名金馬影帝平常心 王淨未入圍大尺度無底線
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無線娛樂新聞台報導：阮經天 王淨 同 李李仁 呢日喺台北出席一部新片首映，小天仲應新片當中一改形象嘅演出，時隔13年入圍今屆金馬獎嘅最佳男主角，同 許光漢 林柏宏 等當紅男星一齊競逐影帝殊榮，不過小天呢日就指入圍已經係非常好嘅鼓勵，又話抱住平常心處理喇。
至於未獲提名而令唔少影迷覺得可惜嘅王淨，就話非常多謝各界視自己為遺珠，而身為呢部電影嘅一份子已經非常開心喇。呢次有大尺度演出嘅佢，就話劇本尺度一直都唔係自己考慮嘅因素，反而故事同角色先係自己選擇劇本嘅重點呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台