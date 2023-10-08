阮經天提名金馬影帝平常心 王淨未入圍大尺度無底線

無線娛樂新聞台報導：阮經天 王淨 同 李李仁 呢日喺台北出席一部新片首映，小天仲應新片當中一改形象嘅演出，時隔13年入圍今屆金馬獎嘅最佳男主角，同 許光漢 林柏宏 等當紅男星一齊競逐影帝殊榮，不過小天呢日就指入圍已經係非常好嘅鼓勵，又話抱住平常心處理喇。