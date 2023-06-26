限定SUPER遊丨與周奕瑋鄺潔楹飛日本拍節目 曾志偉稱余思霆「過高…
見到 Jarvis周奕瑋呢個日本通現身機場，就知道好快又有日本旅遊節目可以睇喇！呢日佢就出發去日本拍攝旅遊節目《限定SUPER遊》，今次仲有獎門人 曾志偉 同 Judy鄺潔楹 一齊同行。
呢次佢哋將會去岩手、草津同長野進行拍片，Jarvis呢個日本通話雖然今次有獎門人助陣可以輕鬆少少，但係因為今次好多場地都係其間限定，加上每個地方都有唔同故事，所以都要做定資料搜集，而自稱係新團友嘅Judy，就話因為好驚畀大家「彈鐘」，所以都做咗唔少功課呀！
《限定SUPER遊》除咗佢三位外，其實仲有余思霆擔任主持，但問到點解呢日唔見佢一齊出發？曾志偉就搞笑咁話因為余思霆高過佢哋三個，所以佢唔可以一齊出發，志偉又話揀今次嘅「成員」全由Jarvis揸弗，仲爆料話Jarvis要求同行嘅女主持唔好高過佢呀。而Judy就笑言佢哋三個係身高限定組合，又透露喺幾年前自己曾經寫過許願字條，當中願望仲要係同Jarvis有關，估唔到而家真係可以實現呀！
曾志偉最近忙於《2023香港小姐競選》同《中年好聲音2》面試，佢話忙完就馬上要執行李出發拍《限定SUPER遊》，加上呢日係早機嘅關係，所以自己冇乜點瞓過呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看