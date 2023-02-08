陪你丨MV復刻各電影sweet爆名場面 JW以新歌隔空撐男友
新歌係首sweet到爆嘅情歌，故事講無論發生咩事，都會陪住另一半度過，啱晒嚟緊嘅情人節唱畀另一半聽，加上最近男友Tarzan葉韋彤有官司纏身，JW首新歌就彷彿係同男友打氣一樣呀。
不過為咗唔好令觀眾有前設投入唔到，所以今次JW冇親自演出。同男友Tarzan喺現實中都一樣好sweet嘅佢，就解釋自己怕大家見另一半唔係男友難以投入，加上想畀新鮮感大家，所以先會決定搵演員做新歌MV嘅主角呀。
雖然冇喺MV入面演出，但係呢日JW都有探班，仲話MV入面重拍各部電影嘅sweet爆名場面呢件事由自己提出㗎！問到係身兼監製監督拍攝時，JW就話只係純粹想將腦中所想嘅完整呈現到出嚟喇。
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