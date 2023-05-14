陳倩揚再推全新食譜 7月全家返港宣傳

無線娛樂新聞台報導：陳倩揚 近年專注研究唔同瘦秒食譜，除咗早前嘅兩本飲食嘅著作之外，近日佢又返港為新一本健康食譜拍攝，仲話希望新書推出時都可以直接同書迷見面呀。今次佢孤身返港工作，小朋友就交由老公一打三，所以來去匆匆。