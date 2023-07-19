陳倩揚健康飲食發揚光大 大受歡迎推中英對照食譜
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無線娛樂新聞台報導：陳倩揚 近年以推廣瘦身餐而喺網上大受歡迎，近日佢又再推出新烹飪著作，唔只現場示範，仲有最大後盾老公同場支持，真係甜到漏呀。倩揚今年推出食譜，大家可能就更易理解同可以投入瘦身喇。
身為三位小朋友媽咪嘅佢，今次仲喺食譜加入英文，方便一班唔同國籍嘅姐姐一齊瘦身，仲話唔少姐姐仲要求將舊作加入英文再推出呀。呢日佢仲提到，仲話會同唔同品牌合作，直接推出快速煮食包，等大家光速就嘆到健康好味道呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台