新歌MV接連奪得國際殊榮 陳健安表示要搞慶功宴食餐好

無線娛樂新聞台報導：陳健安 嘅新歌《創作者的派對》MV自 5月喺布拉格音樂錄像頒獎禮攞咗「亞洲最佳MV」後，最近再下一城，喺美國有「電視奧斯卡」之稱嘅「泰利獎」入面奪獎，對於接二連三贏到國際殊榮，安仔都話非常開心，仲話自己冇諗過可以拎到獎呀。