陳健安15磅戰衣拍攝概念專輯 反覆經歷印證生命與生活

無線娛樂新聞台報導：計劃明年舉行個人演唱會嘅陳健安，最近就推出全新概念專輯，仲以「Life」為主題，安仔就解釋『Life』有兩個意思，可以解作『生命』又可以係『生活』，『after Life』可以解讀『死後』。而關於『死』，大家可以有唔同嘅解讀，除咗以物理學解釋嘅『死亡』，即係生命無咗之外，其實我哋生活上開口埋口都會話『死啦，聽日要做咩？』或者『死啦，我失戀啦！』，各種生活上好多唔同嘅『死亡』，大家各自解讀。最重要係經歷唔同嘅事件、面對唔同嘅死亡之後，究竟依家嘅自己變成點？依家嘅價值觀係點樣？對待別人嘅行為有咩唔同呢？就係呢張唱片同大家討論嘅概念。