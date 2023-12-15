陳健安15磅戰衣拍攝概念專輯 反覆經歷印證生命與生活
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無線娛樂新聞台報導：計劃明年舉行個人演唱會嘅陳健安，最近就推出全新概念專輯，仲以「Life」為主題，安仔就解釋『Life』有兩個意思，可以解作『生命』又可以係『生活』，『after Life』可以解讀『死後』。而關於『死』，大家可以有唔同嘅解讀，除咗以物理學解釋嘅『死亡』，即係生命無咗之外，其實我哋生活上開口埋口都會話『死啦，聽日要做咩？』或者『死啦，我失戀啦！』，各種生活上好多唔同嘅『死亡』，大家各自解讀。最重要係經歷唔同嘅事件、面對唔同嘅死亡之後，究竟依家嘅自己變成點？依家嘅價值觀係點樣？對待別人嘅行為有咩唔同呢？就係呢張唱片同大家討論嘅概念。
講到今次專輯嘅創作團隊，其實係安仔合作無間嘅好拍檔，音樂方面佢就同埋賴映彤擔任專輯監製，而服飾方面亦花盡心思，造型師用咗超過一百塊布親手縫製，足足15磅重，安仔話今次嘅概念係比喻痕跡叠痕跡，累積經歷嘅感覺，佢話：「就好似我身上呢件衫咁樣，睇落好似一本書，比喻我個人都好有內涵同埋層次。唔係好重，但有少少Hot（熱）！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台