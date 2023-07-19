陳健安生日成立歌迷會 族人齊送手寫卡表心意
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無線娛樂新聞台報導：日前度過37歲生日嘅 陳健安 ，趁住生日正式為一班族人「正名」，成立自己嘅歌迷會，族長安仔呢日除咗接受大家祝福之外，一眾族人仲排隊輪流表白，仲話由尷尬聽到沾沾自喜，不知幾開心咁話呀。
聽完各位嘅分享，安仔就話自己都有說話想向各位新舊族人分享，佢指希望往後會有更多機會同大家聚會見面，就算簡單傾吓偈互相了解已經非常開心，亦希望大家可以有更緊密嘅聯繫呀。而一眾Fans族人仲一早預備好手寫嘅留言送俾安仔，仲話要搞返個演唱會回敬大家咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台