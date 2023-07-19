陳健安生日成立歌迷會 族人齊送手寫卡表心意

無線娛樂新聞台報導：日前度過37歲生日嘅 陳健安 ，趁住生日正式為一班族人「正名」，成立自己嘅歌迷會，族長安仔呢日除咗接受大家祝福之外，一眾族人仲排隊輪流表白，仲話由尷尬聽到沾沾自喜，不知幾開心咁話呀。