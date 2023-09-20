陳健安忙舞台劇盼年底出專輯 XiX積極爭取現場表演儲經驗
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無線娛樂新聞台報導：陳健安 同 雲浩影 黃妍 仲有 區子琳 同 XiX 現身一個沙灘音樂節嘅表演，現場仲係安仔成長地，加上新歌主題講自己少年生活，所以打算同大家分享屯門生活嘅回憶喇。近來推出新歌嘅佢，又話好快又再有另一首新歌推出，仲話希望趕及年底前推出專輯呀。
XiX呢日現場演出新歌，喺現場觀眾面前演出就令佢哋有啲緊張，不過亦都話希望有更多機會為大家演唱呀。
而首次喺沙灘演出嘅Cath同Paula，就各有唔同工作安排，好似Cath就推出兩張黑膠唱片，Paula嘅新歌就以感情為主題喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台