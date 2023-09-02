陳健安邀少爺占填詞 返母校取景拍MV
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無線娛樂新聞台報導：陳健安最近推出以校園為題嘅新歌，內容圍繞學生青蔥歲月，安仔仲搵嚟少爺占為新歌填詞，佢話自己好欣賞少爺占用字夠直接，而歌詞第一句「冇有怕，直衝出宇宙，兩隻腳亂闖」，就係「冇有怕」呢三個字已好有少爺占特色。
講到今次返到母校取景，安仔覺得係別具意義，拍攝當日踏入母校嘅時候，佢經已勾起好多中學回憶，因為安仔喺呢間學校度過咗八年光陰，係最青春、最黃金嘅歲月。安仔亦好鍾意踢球，今次舊地重遊，發現學校個球場同以前唔同咗，而體育科老師葉Sir就解釋畀佢聽點解！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台