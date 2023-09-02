陳健安邀少爺占填詞 返母校取景拍MV

無線娛樂新聞台報導：陳健安最近推出以校園為題嘅新歌，內容圍繞學生青蔥歲月，安仔仲搵嚟少爺占為新歌填詞，佢話自己好欣賞少爺占用字夠直接，而歌詞第一句「冇有怕，直衝出宇宙，兩隻腳亂闖」，就係「冇有怕」呢三個字已好有少爺占特色。